كأس الخليج.. الأخضر يخشى سيناريو البدايات القوية

يخشى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من نهاية غير جيدة حين يحقق فوزين متتاليين في مستهل مشواره في بطولات كأس الخليج عبر التاريخ.

ويقف الأخضر أمام تحدٍّ على صدارة المجموعة الأولى من «خليجي 26» عندما يواجه العراق في جدة الثلاثاء، عقب انتصار على الكويت بنتيجة 1ـ0، ثم فوز عريض على عمان 3ـ0.

التاريخ البعيد للأخضر في البطولة يحمل رسالة واضحة، البداية القوية لا تعني بالضرورة التتويج باللقب.

في كأس الخليج 1974، حقق المنتخب السعودي انتصارين في أول مباراتين: 2ـ0 على قطر، ثم 4ـ1 على البحرين، وتصدر المجموعة لاحقًا وتأهل إلى النهائي، لكنه خسر أمام الكويت بنتيجة 0ـ4، واكتفى بالمركز الثاني.

أما في نسخة 1979، فتكرر السيناريو تقريبًا، فاز الأخضر في مباراتيه الأوليين: 2ـ1 على الإمارات، و4ـ0 على عمان، ولأن البطولة جرت بنظام الدور الواحد، أنهى المنتخب مشواره في المركز الثالث.

اليوم، مع انتصارين متتاليين في خليجي 2026، يأمل الجمهور السعودي في كسر هذه المصادفات التاريخية وسط تساؤل يتردد: هل ينجح الأخضر هذه المرة في تحويل البداية القوية إلى تتويج، أم أنَّ التاريخ سيعيد نفسه مرة أخرى؟