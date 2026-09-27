ليلى تنتزع ذهب سنغافورة

انتزعت الكندية ليلي فرنانديز لقب بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس، الأحد.

وتجاوزت البطلة الكندية في النهائي الأسترالية تاليا جيبسون 7ـ5 و 6ـ0.

وحققت ليلى اللقب السادس بمسيرتها في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وانطلقت ليلى، المصنفة ‌31 عالميًا، ‌بقوة بعد ‌أن ⁠كسرت إرسال منافستها في وقت ⁠مبكر من المجموعة الأولى، لكن جيبسون لم تستسلم إذ نجحت مرتين في تعويض كسر الإرسال لتعادل النتيجة.

واستعادت ⁠ليلى «24 عامًا» توازنها ‌في ‌المراحل الأخيرة من المجموعة الأولى واستغلت ‌أول نقطة حاسمة ‌أتيحت أمامها لتفوز بالمجموعة بنتيجة 7ـ5.

ثم سيطرت على المجموعة الثانية وتقدمت بفارق كسرين متتاليين ‌للإرسال مع تلاشي مقاومة جيبسون. وأنهت ⁠اللاعبة ⁠الكندية المجموعة بنتيجة ساحقة 6ـ0 لتتوج باللقب.

أما جيبسون، التي وصلت إلى أول نهائي في مسيرها ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بعد أن اضطرت منافستها في قبل النهائي تاتيانا بروزوروفا إلى الانسحاب، فقد فوتت فرصة الفوز بلقبها الأول.