ذهبية الجمباز يابانية

خطفت اليابانية هيكارو موري، الميدالية الذهبية في منافسات الجمباز على الترامبولين، المنظمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، الأحد، وحازت مواطنتها ميجو أوياما الميدالية الفضية (رويترز)