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ذهبية الجمباز يابانية

2026.09.27 | 03:51 pm
خطفت اليابانية هيكارو موري، الميدالية الذهبية في منافسات الجمباز على الترامبولين، المنظمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، الأحد، وحازت مواطنتها ميجو أوياما الميدالية الفضية (رويترز)
ذهبية الجمباز يابانية

ذهبية الجمباز يابانية

ذهبية الجمباز يابانية

ذهبية الجمباز يابانية