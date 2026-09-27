الأربعاء.. انطلاق كأس الاتحاد في الطائف

تنطلق منافسات النسخة السادسة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2026، الأربعاء المقبل، وتستضيفها محافظة الطائف على مدى خمسة أيام.

وتشهد النسخة السادسة تنظيم «129» شوطًا، تتنافس خلالها المطايا على «36» كأسًا، بواقع «10» كؤوس لأشواط العام، و«10» للمفتوح، و«4» لإنتاج السعودية، إضافة إلى «12» كأسًا لمزاين فردي المفاريد التي تُدرج للمرة الأولى في البطولة، وتشمل ألوان الشعل والشقح والحمر والصفر والوضح والمجاهيم.

وتتوزع منافسات السباقات على فئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، بمسافات تتراوح بين «3» و«6» كيلومترات، إذ ينظم «46» شوطًا للحقايق، و«35» للقايا، و«22» للجذاع، و«14» للثنايا، وصولًا إلى «12» شوطًا للحيل والزمول في ختام البطولة.

وتتزامن منافسات الجذاع والثنايا مع أشواط المزاين، التي تنظم ضمن الفترات المسائية، في إضافة توسّع من منافسات النسخة السادسة وتجمع بين سباقات الهجن وموروث جمال الإبل.