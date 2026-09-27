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سيفاسانجاري بطلة الإسكواش

2026.09.27 | 04:07 pm
توِّجت الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام، لاعبة الإسكواش، الأحد، بالميدالية الذهبية للمنافسات المنظمة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية ناجويا 2026 في اليابان.(رويترز)
سيفاسانجاري بطلة الإسكواش

سيفاسانجاري بطلة الإسكواش

سيفاسانجاري بطلة الإسكواش

سيفاسانجاري بطلة الإسكواش