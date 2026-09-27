سيفاسانجاري بطلة الإسكواش

توِّجت الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام، لاعبة الإسكواش، الأحد، بالميدالية الذهبية للمنافسات المنظمة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية ناجويا 2026 في اليابان.(رويترز)