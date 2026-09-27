الهلال.. عودة سالم أمام الاتحاد « مشروطة »

يكثف سالم الدوسري قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامج عودته إلى الملاعب يوما في مركز "الماجدية" بالعاصمة الرياض وفق مصدر خاص بـ"الرياضية".

وأوضح المصدر ذاته، أن سالم يتقدم بشكل ملحوظ في برنامجه التأهيلي الذي يؤديه بصفة يومية وبات قريبا من انهاء مرحلته الأخيرة.

وأشار المصدر إلى ان الدوسري يواصل تأهليه بين صالة الاعداد البدني والملعب، قبل عودة زملائه إلى التدريبات الأربعاء.

ولم يكشف المصدر، امكانية لحاق سالم من عدمه، في مواجهة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد في العاشر من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن، مبينا ان الأمر مشروطا بما يقرره الجهازين الطبي والفني.

وكان الدوسري أجرى عملية جراحية في وتر الركبة، يوليو الماضي، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن.

وخاض الدوسري أول مباراة بقميص الهلال في 24 نوفمبر 2011، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وحينها أحرز أول أهدافه في مسيرته مع القطب العاصمي، التي وصلت إلى 147 هدفًا.

ويعد الدوسري من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الهلال في تاريخه بعد وصوله إلى 506 مباريات حتى نهاية الموسم الماضي.