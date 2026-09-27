رقم بحريني جديد

سجّلت البحرينية وينفريد يافي، رقمًا قياسيًا جديدًا في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، بعد فوزها في نهائي سباق 3000 متر موانع للسيدات، على ملعب «ميزوهو بارك» (رويترز) و(الفرنسية)