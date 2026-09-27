الإثنين.. النصر يستقبل غريب

يلتحق عبد الرحمن غريب، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم بالتدريبات، الإثنين، عقب تجاوزه تمزق في مفصل منتصف القدم اشتكى منه مطلع سبتمبر الجاري.

وفق مصدر خاص بـ«الرياضية» دخل 7 من لاعبي تحت 21 عامًا، تدريبات القطب النصراوي مع عودتها، الخميس، من أجل إكمال نصابها جراء الإصابة والاستدعاءات الدولية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، استدعى الحارسين خالد الدوسري، وسلطان الماص، واللاعبين يوسف الطحان، عبد الرحمن العنزي، سعد حقوي، بسام هزازي، وعواد أمان.

ويغيب عن النصر خلال الفترة الحالية، الدوليون الخمسة، نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، عبد الله الحمدان، وعبد الله الخيبري، إضافة إلى الأجانب الثلاثة المنتظمين مع منتخبات بلدانهم، البرتغاليان كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش، والعراقي حيدر عبد الكريم.

وينتظر أن يدخل سعد الناصر، المصاب في العضلة الخلفية، التدريبات 30 سبتمبر الجاري، ويعاني أيمن يحيى من الإصابة ذاتها، لكنه يعود 4 أكتوبر المقبل.

ويلاقي النصر ثالث الترتيب بعد فترة التوقف ضيفه الدرعية 9 أكتوبر المقبل على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.