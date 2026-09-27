الآسياد .. الأخضر يتأهل إلى نهائي التتابع

تأهل فريق السعودية لألعاب القوى، إلى نهائي تتابع 4x100، في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، وذلك بعدما حل في المركز الثالث في التصفيات، الأحد، بزمن 39.09 ثانية.

ومثّل فريق السعودية في تصفيات تتابع 4x100 كل من عبد الله أبكر، محمد داود، عبد العزيز العطافي، عبد العزيز الجدعاني.

ويُلعب النهائي، الإثنين، عند الـ04:23 مساءً، بتوقيت السعودية.

وفي منافسات 400م حواجز، سّجل محمد المعاوي، لاعب فريق السعودية زمن 50.63 ثانية، ونايف السبيعي، زمن 51.98 ثانية، ولم ينجحا في التأهل إلى نهائي المنافسات المنظمة في اليابان، والمُقرر اختتامها في الرابع من أكتوبر المقبل.