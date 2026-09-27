الليلة.. دونيس يترقب نتائج كادش وحجي

يترقب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الأحد، فحوصات يخضع لها لاعباه حسن كادش وعلاء آل حجي، عقب إصابتيهما خلال الانتصار بثلاثية بيضاء على عمان، السبت، في الجولة الثانية من «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أن المدافع حسان تمبكتي تجاوز شكوى بسيطة من ألم عضلي بعد مواجهة عمان، وسيشارك في التدريبات الأحد عند الـ 07:00 مساءً، استعدادًا لمباراة العراق في الجولة الأخيرة الثلاثاء.

واستبدل دونيس لاعبه كادش عند الدقيقة «62»، ليشارك جهاد ذكري بدلًا منه، فيما حلَّ زياد الجهني مكان آل حجي في الدقيقة «46».

وبلغ المنتخب السعودي نصف نهائي كأس الخليج للمرة الثامنة، مستفيدًا من فوزه على نظيره العُماني بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في مباراة احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى للنسخة الـ 27.

وسجَّل المهاجم فراس البريكان الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين «11 و34»، وتوسطهما هدف أحرزه المدافع حسن كادش «د 18».

وبدأ الأخضر مشواره بالفوز على الكويت 1ـ0 ثم أسقط عُمان بثلاثية، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط، وضَمَن إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة.

ويتقدم المنتخب السعودي على العراق، صاحب الـ 4 نقاط، وعُمان، ثالث ترتيب المجموعة، الذي نال نقطة واحدة، فيما تحتل الكويت المركز الأخير دون نقاط وودّعت البطولة رسميًّا.

وسبق للمنتخب السعودي العبور إلى نصف النهائي أعوام 1974 و2007 و2009 و2010 و2014 و2019 و«2024ـ2025»، واستطاع بلوغه مجددًا في جدة للمرة الثامنة.

وتُلعب البطولة من دور أول، يليه مرحلتا نصف النهائي والنهائي للمرة الـ 12 تاريخيًّا والـ 11 على التوالي، بينما جرت بقية النسخ بنظام الدوري من مجموعة واحدة يفوز متصدرها باللقب.