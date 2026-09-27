وينفريد تنتزع ذهبية 3000 متر.. وتحطم الرقم القياسي

أحرزت البحرينية وينفريد يافي، ذهبية سباق 3000 متر موانع للسيدات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 المنظمة في أيتشي-ناجويا، الأحد، محطمة الرقم القياسي للدورة.

وقطعت وينفريد، صاحبة الـ26 عامًا، مسافة السباق في المركز الأول بزمن قدره 9:04.36 دقائق، متقدمة بفارق 2.46 ثانية على الكازاخستانية تانوي نورا جيروتو، وبفارق 4.31 ثانية على الهندية بارول شودهاري.

وتُعد هذه الذهبية الثانية لوينفريد في الدورة الآسيوية الجارية، بعد فوزها بسباق 10 آلاف متر للسيدات، لترفع رصيد البحرين إلى 8 ميداليات ذهبية، وتتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب العام للدول المشاركة، إضافة إلى اعتبارها الذهبية السابعة للبحرين في منافسات ألعاب القوى.

وتملك وينفريد فرصة لتعزيز رصيدها الشخصي ورصيد بلادها من الميداليات، عندما تشارك في سباق 5000 متر، الإثنين.