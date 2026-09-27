محاكمة القرن تتصدر الإعلام البريطاني

استحوذت محاكمة القرن في قضية اختراق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لأنظمة تقديم البيانات المالية الصحيحة للاعبين والمدربين خلال الفترة من 2009 إلى 2018 على اهتمام وسائل الإعلام البريطانية، الأحد.

وذكرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أنَّ النادي الإنجليزي اخترق أنظمة تقديم البيانات المالية الصحيحة بعد استشهادها بتسريبات من قبل دير شبيجل الألمانية لكشف المخالفات، حيث إنَّ مانشستر سيتي خالف قوانين الرعاية الخاصة بالدوري، وقدَّم رعاياته من خلال الملاك أو الشركات المتعاقد معها بطريقة مضخمة، إضافة إلى انتهاكات لمبالغ مدفوعة للاعبين تحت سن الاحتراف.

من جانب آخر، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أنَّ مانشستر سيتي يستطيع قانونيًّا رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري في حال تحقيقه، بسبب عدم صدور قرار الاستئناف المتوقع إعلانه نهاية الموسم.

وبيَّن خبراء لصحيفة ديلي ميل أنَّ هناك مجالًا للدفاع في عملية الاستئناف في المعركة القضائية التي أطلق عليها محاكمة القرن من قبل الصحافة الإنجليزية».

وكانت مصادر إعلامية بريطانية أوضحت بإدانة مان سيتي بـ 114 انتهاكًا من أصل 115 مقدمًا من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أنَّ الانتهاك الوحيد الذي تم تبرئة مان سيتي منه كان الأشد قسوة من بين الانتهاكات الـ 115 كاملةً.

وعلى صعيد آخر، عبَّر الإماراتي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي الإنجليزي، في بيان صادر على الموقع الرسمي، عن ثقته بالموقف القانوني للنادي، قائلًا: «رسالتنا في النادي لم تختلف عن الرسالة القانونية التي عبَّر عنها لحظة صدور بيان الانتهاكات المقدمة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير 2023».