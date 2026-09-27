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تكثيف اللياقة

2026.09.27 | 05:38 pm
كثف الجهاز الفني لفريق القادسية الأول لكرة القدم الجرعات اللياقية للاعبين من خلال تمارين بدنية في صالة الحديد، الأحد ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية (المركز الإعلامي ـ القادسية)
تكثيف اللياقة

تكثيف اللياقة

تكثيف اللياقة

تكثيف اللياقة