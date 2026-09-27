بادل الآسياد.. سيدات الأخضر يفتتحن المواجهات أمام الفلبين

يدشن فريق السعودية للبادل للسيدات، مشاركته في الدورة الآسيوية «ناجويا 2026»، الإثنين، بلقاء نظيره الفلبيني، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

ويمثل أخضر البادل في منافسات، الإثنين، لينا العبد اللطيف، وسماهر كردي، اللتان تطمحان خلال اللقاء، إلى تجاوز عقبة الفلبين، والتأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة.

وتلعب مباراة أخضر سيدات البادل عند الـ10:00 صباحًا، بتوقيت السعودية.

وحقق فريق السعودية للبادل للسيدات، مايو الماضي، الميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، المنظمة في الدوحة، العاصمة القطرية.