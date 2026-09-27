ريندرز وسامرفيل يواجهان سافيتش في بلجراد

يواجه الهولنديان تيجاني ريندرز، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، وكريسينسيو سامرفيل، جناح الهلال، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، الأحد، بعد ظهور ثلاثي دوري روشن السعودي في التشكيلتين الأساسيتين لمواجهة صربيا وهولندا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.

وتجمع المواجهة، التي يحتضنها ملعب راجكو ميتيتش في بلجراد، سامرفيل بزميله سافيتش وجهًا لوجه، فيما يمثل ريندرز القادسية في الجانب الهولندي. وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قبل اللقاء إلى مواجهة زميلي الهلال سافيتش وسامرفيل دوليًّا في بلجراد.

وتدخل هولندا الجولة الثانية وفي رصيدها نقطة واحدة بعد تعادلها مع ألمانيا 1ـ1 في الافتتاح، فيما تبحث صربيا عن نقاطها الأولى عقب خسارتها أمام اليونان 1ـ2. وتضم المجموعة أيضًا ألمانيا واليونان.