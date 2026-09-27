إصابة الفخذ تنهي مشاركة كادش الخليجية

خسِر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جهود مدافعه حسن كادش فيما بقِيَ من كأس الخليج العربي، بسبب إصابته في الفخذ التي لحِقَت به أمام عُمان، السبت في جدة، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة، الأحد، عن استبعاد كادش من معسكر «الأخضر» الجاري في جدة بناءً على تقرير طبي بيّن عدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وأصيب قلب الدفاع خلال مباراة عُمان، التي أحرز أحد أهدافها، وخرج في تبديل اضطراري خلال الشوط الثاني، تاركًا مكانه في التشكيل الأساسي للمدافع جهاد ذكري.

وأجرِيت لكادش فحوص طبية بعد المباراة على موضع إصابته في الفخذ. وبناءً على النتائج، قرر المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس إخراجه من المعسكر.

وتأهَّل المنتخب إلى دور الأربعة، بحصوله على ست نقاط أمام الكويت وعُمان ضمن الجولتين الأولى والثانية، ويواجه العراق، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة.

ويتحدث دونيس عن المباراة الثالثة خلال مؤتمر صحافي، صباح الإثنين، داخل المركز الإعلامي الرئيس للبطولة في فندق هيلتون جدة.

وحسبما أورد الاتحاد السعودي، الأحد، ينطلق المؤتمر في الساعة الـ 11 صباحًا.