الرباط يهدد آل حجي بالغياب شهرًا

يَشتَبِه الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تعرض علاء آل حجي، لاعب الوسط، لتمدّد في الرباط، وفق ما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وإذا تأكَّد التشخيص، يحتاج اللاعب، الذي أصيب أمام منتخب عمان السبت، إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى المباريات.

وتبقّت لمتوسط الميدان الدولي بعض الفحوصات الطبية قبل الوقوف بدقّة على طبيعة الإصابة في الركبة، التي اضطرت الجهاز الفني إلى إخراجه بعد الشوط الأول من مباراة عمان.

وكسِب «الأخضر» المواجهة 3ـ0، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقبل انطلاق الشوط الثاني، أدخل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس زياد الجهني، لاعب الوسط، بدلًا من آل حجي.