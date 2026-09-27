الأسود: «الثالثة» طموح الأحمر

أكد كميل الأسود، لاعب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، أن «الأحمر» دخل منافسات «خليجي 27» بطموح المحافظة على لقبه وتحقيق كأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، مشددًا على أن الدفاع عن اللقب أصعب من الفوز به.

وقال الأسود في حديثه لـ«الرياضية»: «نحن نؤمن بقدرتنا على الوصول إلى أبعد نقطة، كما حدث في النسخ التي حققنا خلالها اللقب. حمل الكأس يمنحنا حافزًا إضافيًا، وليس عبئًا علينا، لكن الحفاظ على اللقب أصعب من تحقيقه».

ووصف الأسود، أحد عناصر الجيل الذي أسهم في تتويج البحرين بلقبي 2019 و2024، مجموعة منتخب بلاده بالصعبة، وأضاف: «طبيعة كأس الخليج مختلفة، والمستويات متقاربة، وجميع المنتخبات قادرة على المنافسة، لذلك من الصعب تحديد منافس بعينه، وستبقى الحسابات مفتوحة حتى النهاية».

وأشار اللاعب البحريني إلى الخصوصية التي تتمتع بها البطولة، قائلًا: «كأس الخليج بمنزلة كأس عالم مصغرة لدول المنطقة، لما تحمله من أجواء جماهيرية وتنافسية مختلفة، ولها مكانة استثنائية لدى اللاعبين والجماهير».

وعن التغيير الذي طرأ على شخصية المنتخب البحريني خلال الأعوام الأخيرة، أوضح الأسود: «أصبحنا ندخل البطولة ونحن نؤمن بقدرتنا على المنافسة والوصول إلى أبعد نقطة، وهذا الإيمان كان من أهم أسباب نجاحنا، وتُرجم بتحقيق اللقب عام 2019، ثم تكرار الإنجاز في النسخة الماضية».

واختتم الأسود حديثه بالتأكيد على طموحه في تحقيق لقب ثالث، وقال: «سأقدم كل ما أستطيع لمساعدة المنتخب. المهمة لن تكون سهلة، لكننا نملك القدرة على المنافسة والدفاع عن لقبنا، وطموحنا تحقيق الكأس للمرة الثالثة».