حبيل: الأخضر المرشح الأول

أكد علاء حبيل، مهاجم منتخب البحرين الأول لكرة القدم السابق، أنّ كأس الخليج تبقى بطولة مختلفة، لما تحمله من منافسة قوية وذكريات خاصة وأجواء أخوية وجماهيرية، مشيرًا إلى أنّ قوة المباريات ووجود أسماء كبيرة منحت البطولة مكانتها عبر نسخها المختلفة.

وأوضح الهداف الدولي السابق أن مهمة منتخب بلاده في «خليجي 27» لن تكون سهلة، كون «الأحمر» يدخل البطولة حاملًا للقب، وقال في حديثه لـ«الرياضية»: «الاحتفاظ بالكأس أصعب من الفوز بها، لأنّ الفريق يتحمل ضغطًا أكبر، كما أنّ بقية المنتخبات تدخل وهي أكثر رغبة في إسقاط حامل اللقب، وأيضًا لا ننسى أنّ قوة المنافسة وتغير ظروف المنتخبات يفرضان على البحرين التعامل مع كل مباراة بتركيز عالٍ».

وبيّن حبيل أنّ نظام المجموعتين يجعل كل مباراة مؤثرة في حسابات التأهل، ولا سيما مواجهات المنتخبات الكبيرة، مؤكدًا أنّ مباريات الخليج تحسمها التفاصيل، وأنّ خطأ واحدًا قد يغيّر نتيجة مباراة أو مسار بطولة كاملة.

ورشح حبيل المنتخب السعودي ليكون صاحب الحظوظ الأوفر في «خليجي 27»، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب ما يملكه من إمكانات وخبرة، فيما يرى أنّ العراق من أبرز المنافسين القادرين على الوصول إلى النهائي.

وشدد صاحب الـ44 عامًا على أنّ الترشيحات لا تكفي لحسم اللقب، عادًا أنّ طبيعة كأس الخليج تترك الباب مفتوحًا للمفاجآت، وأنّ المنتخب الأكثر تركيزًا وقدرة على استثمار التفاصيل سيكون الأقرب إلى رفع الكأس.