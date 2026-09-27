حسين علي: السعودي مرشح.. ولا أستبعد البحرين

توقع حسين علي، مهاجم المنتخب البحريني الأول لكرة القدم السابق، منافسة قوية وشرسة بين المنتخبات في بطولة «خليجي 27» في ظل ما وصفه بتقارب مستوياتها، مرشحًا منتخبات السعودية والعراق وقطر والإمارات إضافة إلى منتخب بلاده للمنافسة على اللقب.

وقال لـ«الرياضية» البحريني حسين علي المعروف بلقب «بيليه»: «البطولة الخليجية قوية وشرسة للغاية، وهناك منتخبات عدة قادرة على المنافسة، مثل العراق وقطر والإمارات والسعودية، إلى جانب منتخبنا البحريني حامل اللقب، ومن الصعب تحديد البطل، لكن المؤكد أننا سنشاهد منافسة وحماسًا كبيرين».

وأضاف حسين علي: «كأس الخليج تطورت كثيرًا من حيث الحضور والاهتمام، هناك فرق كبير بين كأس الخليج سابقًا والوقت الحالي، الاهتمام بالبطولة أصبح أكبر، وانتشارها تجاوز منطقة الخليج ووصل إلى نطاق أوسع، كما أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الحماس والمتابعة، وأصبحت أجواء البطولة أكثر متعة وإثارة».

وقال حسين علي إن لقب «بيليه» رافقه منذ مراحل الفئات السنية، مؤكدًا أنه لم يشكل عبئًا عليه، بل كان دافعًا إضافيًا لتقديم الأفضل، وأضاف: «اللقب كان معي منذ الفئات السنية، والجميع كان يناديني به، ولم أشعر يومًا بأنه وضع علي مسؤولية إضافية، بل على العكس كان يحفزني ويستثيرني لتقديم مستوى أفضل، كما أن تشبيهي بلاعب أسطوري مثل بيليه منحني دافعًا معنويًا كبيرًا».

وعن أبرز ذكرياته في كأس الخليج، أوضح: «مرت علي مباريات كثيرة جميلة وأخرى تحمل ذكريات حزينة، لكن مواجهة المنتخب السعودي التي خسرناها بهدف دون رد في الكويت لا تزال عالقة في ذهني، كان الفارق عن لقب كأس الخليج نقطة واحدة، ولذلك بقيت تلك المباراة من اللحظات التي يصعب نسيانها».

وعن أبرز المهاجمين الذين لفتوا نظره في جيله والجيل الحالي، أجاب علي: «كان هناك مهاجمون كثيرون ومميزون في جيلنا، مثل بشار ويونس محمود، لكن يونس محمود كان من أكثر اللاعبين الذين استمتعت بمشاهدتهم، لأنه هداف وقوي ويشكل إزعاجًا دائمًا للمدافعين، ومن الجيل الحالي أستمتع بمشاهدة محمد مرهون، فهو لاعب يلفت الانتباه بما يقدمه».

ورفض حسين علي المقارنة بين جيله والجيل الحالي للمنتخب البحريني، وأوضح في هذه الصدد: «كل جيل له فترته وظروفه، ربما كنا نتميز في جيلنا بالشراسة والمهارة، لكن لاعبي الجيل الحالي يملكون موهبة عالية وشخصية جيدة، والأهم أنهم يتعاملون مع المباريات بهدوء ولا يتأثرون بالضغط، شاهدنا ذلك في نهائي النسخة الماضية أمام عُمان، عندما كان المنتخب متأخرًا بهدف، ومع ذلك استطاع التعامل مع الضغط وتقديم مستوى كبير، وهذا يؤكد أن الجيل الحالي يملك شخصية وقدرة على مواجهة الظروف الصعبة».