عبد اللطيف: الدفاع عن اللقب أصعب.. والإمارات منافسنا الأبرز

شدد إسماعيل عبد اللطيف، مهاجم المنتخب البحريني الأول لكرة القدم السابق، على صعوبة مهمة منتخب بلاده في المحافظة على لقبه الخليجي، مؤكدًا أن جميع المنتخبات ستخوض منافسات «خليجي 27» برغبة كبيرة في التغلب على حامل اللقب.

وقال لـ«الرياضية» عبد اللطيف: «الحفاظ على لقب الخليجي سيكون أكثر صعوبة من الفوز به للمرة الأولى، وبالتأكيد، الدفاع عن البطولة سيشكل صعوبة كبيرة للمنتخب البحريني، خاصة أنّ جميع المنتخبات تدخل المنافسة برغبة أكبر في التغلب على حامل اللقب».

وعن أسباب تطور شخصية «الأحمر» وتحقيقه لقبين خليجيين خلال الأعوام الأخيرة، أجاب مهاجم المنتخب البحريني السابق: «أعتقد أنّ الإصرار كان العامل الأهم في تحقيق البطولة، إلى جانب الرغبة في تعويض التحديات وسوء الطالع اللذين رافقا المنتخب في بعض المشاركات السابقة».

ورأى عبد اللطيف أنّ المنتخب الإماراتي سيكون من أصعب منافسي البحرين في المجموعة الثانية، وأضاف: «أرى أنّ الإمارات من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، ولذلك ستكون مواجهتها من أصعب الاختبارات أمام المنتخب البحريني».

واستعاد عبد اللطيف ذكرياته مشاركاته في بطولة كأس الخليج، موضحًا أنّ نهائي كأس الخليج في الكويت يمثل أولى ذكرياته الجميلة مع «الأحمر»، مشيرًا إلى أنّ تلك المباراة لا تزال حاضرة في ذاكرته.

وعن الهدف الخليجي الذي يعتز به أكثر، أجاب: «هدفي في مرمى المنتخب السعودي هو الأقرب إلى قلبي، لأنه جاء في مواجهة مهمة، وبقي حاضرًا في ذاكرة الجماهير البحرينية».

وعن الخيارات الهجومية القادرة على حسم المباريات الكبيرة، أشار إلى أنّ البحرين تملك أسماءً مميزة أمثال محمد الرميحي ومهدي عبد الجبار وعبد الله يوسف، إلى جانب لاعبين شباب يمكن أن يكون لهم تأثير ومنهم حسين عبد الكريم وسيد هاشم.