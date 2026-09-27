مهدي عبد الجبار: «الأحمر» قادر على الاحتفاظ باللقب

أكد مهدي عبد الجبار، مهاجم المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، أنهم يطمحون إلى المحافظة على لقبهم في بطولة كأس الخليج الـ27، على الرغم من خسارتهم مواجهة الافتتاح أمام قطر، مشيرًا إلى أنَّ الخسارة في المباراة الأولى لن تغير من أهدافهم.

وقال لـ«الرياضية» الدولي البحريني، في حديثه: «دخلنا البطولة بذات الطموح الذي كنَّا عليه في النسخة الماضية، وعلى الرغم من خسارتنا المباراة الأولى، فإن عقلية التتويج التي نحملها ستكون دافعًا لنا في المباريات المقبلة، إضافة إلى التركيز على كل مباراة على حدة، وقوة المنظومة الجماعية».

وعن الضغوط التي ترافق دخول البحرين بصفتها حاملة للقب، أشار إلى أنَّ تجربة النسخة الماضية أثبتت أهمية التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، وذكر: «في البطولة الماضية لم نكن المرشح الأول، لكن هدفنا منذ البداية كان واضحًا، وهو خوض كل مباراة بشكل مستقل وعدم التفكير في المواجهات التالية، حمل اللقب لا يمثل ضغطًا إضافيًّا علينا، لأن لدينا لاعبين خاضوا بطولات عدة وسبق لهم التتويج، ونملك الخبرة التي تساعدنا على التعامل مع هذه الظروف».

وأكد عبد الجبار أنَّ قوة المنظومة الجماعية تتقدم على الأدوار الفردية في البطولات القصيرة، مضيفًا: «في بطولات مثل كأس الخليج، التي تجرى خلال فترة قصيرة، تكون المنظومة أهم من الفرد، ما شاهدناه في النسخة الماضية أنَّ المنتخب كان يضغط بشكل جماعي، وأسهم عدد كبير من اللاعبين في التسجيل وصناعة الفرص، ودور المهاجم يرتبط بالمنظومة التي تربط بين الخطوط، ونسعى إلى تقديم منظومة أفضل في هذه النسخة».

ووصف عبد الجبار مجموعة البحرين التي تضم الإمارات وقطر واليمن بالقوية والمتقاربة، وذكر: «نعرف هذه المنتخبات جيدًا، وسبق أن واجهناها في بطولات ومباريات رسمية وتجريبية، لذلك ستكون المواجهات قوية وتنافسية، المهم أن ندخل كل مباراة بتركيز عالٍ، وأن نلعب كمنظومة واحدة، حتى نحقق النتائج التي تقودنا إلى الدور الثاني».

وأكد أنَّ الخبرة التي اكتسبها «الأحمر» خلال الأعوام الأخيرة تمنحه عاملًا مهمًا في المنافسة، موضحًا: «البحرين تملك خبرة التتويج والوصول إلى الأدوار النهائية، وفي الأعوام الأخيرة كان المنتخب حاضرًا باستمرار في نصف النهائي، وحقق لقبين، كما خضنا مباريات تجريبية وتصفيات قوية وحققنا نتائج إيجابية، وهو ما منح اللاعبين خبرة أكبر، وإذا دخلنا البطولة بالعقلية نفسها والانضباط اللذين ظهرنا بهما في النسخة الماضية، فنحن قادرون على الوصول إلى النهائي مرة أخرى».

ورفض عبد الجبار ترشيح منتخب بعينه لمنافسة البحرين على اللقب، مؤكدًا أنَّ تقارب مستويات المنتخبات يجعل المهمة مفتوحة، وبيَّن: «من الصعب اختيار منتخب واحد، فالمنتخبات قوية وتعرف بعضها جيدًا، بالنسبة لنا، سندخل البطولة بالعقلية والتركيز نفسيهما اللذين دخلنا بهما النسخة الماضية، ونؤمن بقدرتنا على الحفاظ على اللقب وإسعاد جماهيرنا وشعب البحرين».

وفي ختام حديثه لـ«الرياضية» أوضح الهداف، صاحب الـ35 عامًا، أنَّ المهاجم يدخل البطولات القصيرة وهو مطالب باستثمار الفرص، وقال: «المهاجم يبحث دائمًا عن تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على الفوز، وإهدار الفرص أمر وارد في كرة القدم، لكن طموحنا ألا نهدرها، ونتمنى أن نترجم الفرص التي نحصل عليها إلى أهداف، وأن تكون جميعها في مصلحة المنتخب».