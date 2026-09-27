بارما يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي بارما الإيطالي رحيل الإسباني كارلوس كويستا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عبر بيان رسمي نشره حساب النادي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الأحد.

وجاء في البيان: «تم الاتفاق على عدم توافر الظروف الملائمة ‌بين الطرفين لمواصلة العلاقة ‌المهنية، ولا ​سيما ‌فيما ⁠يتعلق ​بتطوير المشروع ⁠الرياضي».

وانضم الإسباني «31 عامًا»، الذي عمل سابقًا مساعدًا لميكل أرتيتا في أرسنال، إلى بارما في 2025 لتولي أول مهمة تدريبية له بموجب عقد لمدة عامين خلفًا لكريستيان ⁠كيفو الذي يتولى حاليًا تدريب إنتر ‌ميلان.

وكتب ‌كويستا عبر حسابه على ​«إنستجرام»: «كان عام ونصف ‌عام حافلًا بالعمل المكثف الذي ‌قدمت فيه كل ما لدي حتى اليوم الأخير من أجل فريق ونادٍ أصبحت مرتبطًا به بشدة، كنا عائلة واحدة متحدة قاتلت حتى الدقيقة الأخيرة لتحقيق ما أردناه دائمًا وهو الفوز».

وجاء هذا القرار ‌بعد أسبوع واحد من تحقيق بارما انتصاره الأول في الدوري ⁠الإيطالي ⁠الموسم الجاري، بفوزه 2ـ1 على ضيفه جنوى. ويحتل بارما حاليًا المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال بارما إن الحصة التدريبية، الإثنين، سيقودها الطاقم التدريبي للنادي ​في انتظار ​التطورات بشأن تعيين مدرب جديد.