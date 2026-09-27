بعد 24 يوما.. هوساوي يستقيل من الأهلي

استقال أسامة هوساوي، المدير الرياضي المكلف في النادي الأهلي، من منصبه، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، نقلًا عن مصادر خاصة، الأحد.

وطبقًا للمصدر ذاته، فإن استقالة هوساوي جاءت في ظل تباين وجهات النظر مع إدارة النادي حول عدد من القرارات المرتبطة بالفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي رحيل هوساوي بعد 24 يومًا من تكليفه بمنصب المدير الرياضي في النادي الجداوي، وتحديدًا في 3 سبتمبر الجاري، حينما قررت إدارة كرة القدم في شركة النادي الأهلي إقالة البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي، وتكليف أسامة هوساوي بتولي مهماته خلال الفترة المقبلة.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة حينها أن إسناد المهمة إلى هوساوي جرى عقب اجتماع ثلاثي، استمر 60 دقيقة، مشيرة إلى أن الاجتماع ضمَّ أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية، وفابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي، وأحمد الثبيتي، عضو اللجنة، وانتهى بالاتفاق على إقالة بيدرو قبل الاجتماع معه، وإبلاغه بالقرار.

وبيَّنت المصادر ذاتها آنذاك أن قرار إبعاد المدير الرياضي البرتغالي، الذي تم تعيينه في المنصب 2 أكتوبر 2025 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، جاء بعد الخسارتين أمام الخلود والهلال في الجولتين الثانية والثالثة من دوري روشن السعودي، إضافةً إلى حالة السخط الجماهيري على نتائج الفريق ومستوياته خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن مسؤولي الشركة أجروا، مساء الأربعاء، مشاورات مع عدد من قادة الفريق الأول لكرة القدم ونجومه، وناقشوا معهم وضع الإدارة الرياضية، واستمعوا إلى آرائهم حيال استمرار بيدرو من عدمه.