توزيع 6 ملايين في ختام سباقات الطائف

حسمت نخبة من الجياد ألقاب الأسبوع الختامي لموسم سباقات الطائف 2026، الذي شهد منافسات على عدد من الكؤوس الرئيسة، وذلك بجوائز مالية بلغت 6.2 مليون ريال، على ميدان الملك خالد للفروسية.

وتصدرت كأسا الملك فيصل بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن فيصل سباقات الختام، بعد فوز الفرس «سحاب الرياض» بكأس الملك فيصل، والفرس «هنوف عذبة» بكأس الأمير عبد الله بن فيصل، فيما سلّم الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف، نيابةً عن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الكأسين للفائزين.

وظفر الجواد «ووتن صن»، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بكأس عكاظ، مسجلًا زمنًا قدره 2:16.93 دقيقة، فيما حصد الجواد «مشهور» كأس اليوم الوطني لمسافة 2400 متر، البالغة جائزته 450 ألف ريال.

وشهدت كؤوس الطائف تتويج «رحابي» بكأس الأمهار لمسافة 1400 متر، و«متشعبة» بكأس المهرات للمسافة ذاتها، فيما فاز «تويجري» بكأس الحصن لمسافة 1600 متر، وحققت «توبة» كأس الأفراس للمسافة ذاتها.

وفي منافسات اليوم الختامي، أحرز «جبخان» كأس تحدي نادي سباقات الخيل لمسافة 1600 متر، وحصدت «بشرى» كأس بطولة ميدان الملك خالد للخيل العربية، فيما نالت «دبل تاك» كأس بطولة ميدان الملك خالد للأفراس.

واختتم الجواد «باور أوف بيوتي»، للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، قائمة أبطال الموسم بفوزه بكأس بطولة ميدان الملك خالد مفتوح الدرجات لمسافة 1600 متر، ليسدل بذلك الستار على موسم سباقات الطائف 2026.