بمشاركة ثلاثي «روشن».. هولندا تكسب صربيا

حقَّق المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري الأمم الأوروبية بتغلُّبه على مضيفه الصربي 2ـ1، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وافتتح ميكس ميردينك التسجيل للمنتخب الهولندي عند الدقيقة 30 من ركلة جزاءٍ، وأدرك لوكا يوفيتش التعادل لصربيا «46»، ثم عاد ميردينك وأحرز هدفه الشخصي الثاني والانتصار لـ «الطواحين» في الدقيقة 69.

وسجل دوري روشن السعودي حضوره في المواجهة بثلاثة لاعبين، بدؤوا ضمن التشكيل الأساسي للمنتخبين، هم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، والهولنديان تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، وكريسينسيو سامرفيل، لاعب الهلال.

وشارك سافيتش خلال الشوط الأول قبل استبداله بين الشوطين، وحصل على تقييم 6.3، وفقًا لـ «سوفا سكور»، فيما لعب ريندرز حتى الدقيقة 67، ونال تقييم 7.3، وأكمل سامرفيل المباراة كاملةً، وحصل على تقييم 7.2.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الهولندي نقاط المباراة الثلاث في مواجهةٍ شهدت مشاركة لاعبي روشن الثلاثة منذ البداية.