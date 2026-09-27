جيسوس يريح رونالدو ونيفيش وترينكاو.. ويبدأ بفيليش

أبقى جورجي جيسوس، مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، وروبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، وترينكاو، محترف الأهلي، على مقاعد البدلاء خلال اللقاء أمام النرويج، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية.

وبدأ المدرب البرتغالي المباراة بتشكيلةٍ ضمَّت ديوجو كوستا في حراسة المرمى، ونونو مينديش، وريناتو فيجا، وروبن دياز، وجواو كانسيلو في الدفاع، وجواو بالينيا، وجواو نيفيش، وفرانسيسكو كونسيساو، وبيدرو نيتو في الوسط، فيما يقود الهجوم جواو فيليش، مهاجم النصر، وجونزالو راموس.

وكان جيسوس أوضح قبل المباراة، أنه سيحدِّد موقف رونالدو من المشاركة أساسيًّا وفق حالته البدنية بعد أن لعب نحو 65 دقيقةً خلال الانتصار 1ـ0 على ويلز في الجولة الأولى.

وتلعب البرتغال في المجموعة الرابعة إلى جانب النرويج، وويلز، والدنمارك، ودخلت الجولة الثانية وفي رصيدها ثلاث نقاط بعد فوزها في الجولة الافتتاحية.