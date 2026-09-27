بتشكيلتين.. الشباب يجتاز تجربة الفيحاء

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء 1ـ0 خلال المواجهة التجريبية التي جرت على ملعبه، الأحد، ضمن استعداداتهما خلال فترة التوقف الجارية.

وسجل البرازيلي ريكاردو ماتياس، لاعب الشباب، هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

واعتمد الألماني توماس ليتش، مدرب الفريق الشبابي، على تشكيلتين خلال اللقاء، إذ بدأه بقائمة مكونة من عبد العزيز العويرضي، حارس المرمى، وضاري العنزي وعلي البليهي والكرواتي تين يدفاي وعبد الله هوساوي وعوض الناشري والإنجليزي جوش براونهيل وعبد الله معتوق والبلجيكي يانيك كاراسكو وحمد الخريف والبرازيلي ريكاردو ماتياس، حسب كشف عنه النادي عبر حسابه في منصة «إكس».

وفي الشوط الثاني، لعب الشباب بتشكيلة مختلفة باستثناء العويرضي الذي أكمل اللقاء، وضمت سلطان العنزي ومحمد الشويرخ وعلي مكي ومحمد الثاني والصربي لازار ستويانوفيتش وعبد العزيز الهدهود والفرنسي ياسين عدلي وعلي الأسمري ومراد خضري والكولومبي روجر مارتينيز.

في المقابل، منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، الفرصة لعدد كبير من لاعبيه بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

ويعاود الشباب مشواره في دوري روشن السعودي 11 أكتوبر المقبل عندما يستقبل ضيفه التعاون على «إس إتش جي أرينا» ضمن منافسات الجولة الثامنة، وفي اليوم ذاته يلتقي الفيحاء مع ضيفه الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحتل الفريق الشبابي المركز الـ14 برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم من دون أن يتمكن من تذوق طعم الانتصارات بعد مرور سبع جولات من الدوري، أما الفيحاء فإنه يأتي في المركز الـ12 بست نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم في العدد ذاته من الجولات.