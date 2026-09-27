العنابي يقتنص التأهل السادس

صعد منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ 27، الجارية في جدة، للمرة السادسة منذ تغيير نظام البطولة عام 2004.

وفاز قطر 1-0 على نظيره اليمني، مساء الأحد على ملعب «الإنماء»، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية، وبذلك ضَمِنَ مقعدًا في الدور التالي، ورجَّح كفَّة تأهُّله إلى نصف النهائي، منذ 2004، على كفَّة خروجه المبكر من المنافسة الخليجية، بواقع ست مرات مقابل خمس.

ويدين «العنابي» بالفضل لمهاجمه يوسف عبد الرزاق، الذي أحرز هدف مباراة اليمن الوحيد في الدقيقة 64 من متابعة لكرة عرضية. وأضاع زميله الجناح أكرم عفيف ركلة جزاء، في الدقيقة 73، مهدرًا فرصة مضاعفة التقدم.

وضغط اليمنيون بعدها بحثًا عن التعديل، لكن دون جدوى، وبذلك تلاشت أي فرصة لوصولهم إلى دور الأربعة.

وفيما رفع المنتصر عدد نقاطِه إلى ستٍ، من فوزين، وصعد رسميًا إلى الدور التالي، بقِي الطرف الخاسر من دون نقطة.

وهذا التأهل هو السادس لمنتخب قطر منذ عودة دور الأربعة إلى نظام البطولة، عبر النسخة الـ 17 التي احتضنتها الدوحة عام 2004.

ومنذ ذلك التاريخ، ودّع المنتخب ذاته المنافسة من مرحلة المجموعات، في خمسٍ من نسخ البطولة، ما جعل الكفتين متساويتين، قبل النسخة الجارية، بين صعود «العنابي» وخروجه المبكر.

وافتتح زملاء أكرم عفيف مشاركتهم الخليجية الحالية بالفوز 2ـ0 على البحرين، الخميس ضمن الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، التي شهدت خسارة اليمن 0ـ4 من الإمارات.