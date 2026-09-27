ولد علي: الخبرة خدمت قطر

تحدّث الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن الأول لكرة القدم، عن فارق الخبرة ومستوى المُشارَكات، بعد الخسارة 0-1 من قطر، مساء الأحد، وضياع أي فرصة للتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ 27، الجارية في جدة.

وقال ولد علي، خلال مؤتمرٍ صحافي عقب المباراة: «حاولنا رد الاعتبار وقدمنا كل شيء، وأجرينا بعض التعديلات لزيادة سرعة الفريق وقدرته على الضغط، لكن الهدف بعثر أوراقنا، وأبارك للمنتخب القطري الفوز والتأهل».

وأضاف: «المنتخب القطري خدمته الخبرة، ولاعبوه يشاركون في بطولات إقليمية وكبيرة»، مشيرًا إلى صعوبة اللعب أمام منتخبٍ مثل «العنابي» خاض كأس العالم الأخيرة.

وتحفظ الجزائري على إبداء رأيه في أداء الأردني أدهم مخادمة، حكم المباراة. وصرّح: «موضوع التحكيم أتركه لخبرائه ومحلليه». وزاد: «مخادمة حكم محترم، والأخطاء تحدث في أي مكان»، فيما تمنَّى أن يقدم الإعلام اليمني الدعم والمساندة للاعبي المنتخب.

وأشار ولد علي إلى تأثير الإرهاق والرطوبة على لاعبيه، وقال: «كانا من أسباب الخسارة، أحد اللاعبين ذهب إلى المستشفى، والرطوبة أثرت على المنتخبين، لكن المنتخب القطري خدمته الخبرة».