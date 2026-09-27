التعادل السلبي يخيّم على مواجهة جبل طارق وأندورا

خيّم التعادل السلبي على مواجهة جبل طارق وضيفه منتخب أندورا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في المستوى الرابع بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحصل منتخب أندورا على أول نقطة له في مشواره بالبطولة بعدما كان قد خسر أمام مالطا في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، خاض منتخب جبل طارق أول مباراة له بالمجموعة التي تضم ثلاث منتخبات فقط، ليحصل على أول نقطة له في مشواره بالبطولة.