المرة الأولى.. فيليش يسجل في مباراتين متتاليتين

سجل البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، للمرة الأولى في مسيرته الدولية هدفين خلال مباراتين متتاليتين مع منتخب بلاده، بعدما هز شباك النرويج، الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح فيليش التسجيل للمنتخب البرتغالي أمام النرويج عند الدقيقة «17»، مواصلًا حضوره التهديفي بعدما سجل أيضًا في مواجهة ويلز الماضية.

ونجح المهاجم البرتغالي بذلك في التسجيل خلال مباراتين متتاليتين بقميص منتخب بلاده للمرة الأولى في مسيرته الدولية.

وتخوض البرتغال منافسات دوري الأمم الأوروبية، التي تجمع المنتخبات الأوروبية ضمن مجموعات، يتأهل متصدروها وأصحاب المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي، قبل مواصلة المنافسة على اللقب.