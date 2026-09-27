فحوصات تكشف تمزق مرفق العقيدي

خضع الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية إضافية الأحد أظهرت معاناته من تمزق في مفرق اليد وصفته مصادر «الرياضية» الخاصة بـ«الخفيف».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفحوصات الطبية الإضافية جاءت للوقوف بصورة أدق على إصابة حارس المرمى خاصةً بعد أن خف الورم الذي يعاني منه.

وأضافت المصادر أن هناك توجه أن ينفذ العقيدي برنامجه العلاجي والتأهيلي خارج السعودية على أن تحدد الدولة والطبيب بعد الاتفاق بين الجهازين الطبيين في ناديه النصر والمنتخب السعودي الأول.

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78 خلال الانتصار على الكويت 1ـ0 أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ضربة حرة، مساء الأربعاء، في أول أيام بطولة كأس الخليج العربي.

وغادر حارس المرمى، الجمعة، معسكر الأخضر في جدة بعد أن أظهر فحصٌ بالأشعة إصابته في مرفق اليد اليمنى.

يذكر أن «الرياضية» نشرت نقلًا عن مصادرها الخاصة عن أن العقيدي بحاجة إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتدُّ خمسةَ أسابيع.