لوبيتيجي: فقدنا التركيز.. وتحسنّا خلال الشوط الثاني

أشار جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، إلى تحسن مستوى لاعبيه خلال الشوط الثاني من المواجهة مع اليمن، الأحد في جدة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي الـ 27.

وتأهل «العنابي» إلى دور الأربعة، قبل الجولة الثالثة والأخيرة، إثر فوزه 1-0 ورفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح لوبيتيجي: «كانت هناك بعض التغييرات في فتراتٍ من المباراة، في البداية افتقدنا إلى التركيز في خط المقدمة، لكن في الشوط الثاني تحسّن مستوانا، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة».

وشدد الإسباني على أهمية التعافي قبل مباراة الجولة الثالثة، الأربعاء أمام المنتخب الإماراتي.

وقال: «علينا الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه المجموعة الأولى ومن سنواجه ضمن دور الأربعة، والآن يهمنا أن يرتاح اللاعبون ويتعافَوا ويستعيدوا الجاهزية التامة قبل المواجهة المقبلة».