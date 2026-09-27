معرض الصقور والصيد.. 197 ألف متر مربع و12 شوطا

تتسارع وتيرة العمل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، مع وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الخميس المقبل، وسط أعمال متزامنة لتجهيز الأجنحة ومناطق الفعاليات والتجارب، واستكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية استعدادًا لاستقبال الزوار على مدى 10 أيام.

ويمتد المعرض العام الجاري على مساحة تبلغ 197 ألف متر مربع، تتوزع فيها مجالات الصقور والصيد والرحلات والمغامرات والموروث، إلى جانب مناطق الشركات والعارضين والفعاليات والتجارب المصاحبة، في امتداد للنمو الذي حققه المعرض خلال الأعوام الماضية، وصولًا إلى استقطاب أكثر من 700 ألف زائر في عام 2025، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وعلامة تجارية من 47 دولة، فيما تجاوزت مبيعاته 91 مليون ريال.

وتشمل الاستعدادات الجارية استكمال تجهيز أجنحة العارضين ومناطق الفعاليات، وتهيئة المواقع المخصصة للتجارب المختلفة، التي تشمل «صقار المستقبل»، ومتحف شلايل، والمحنطات، والدفع الرباعي، والرماية بالأسهم والأسلحة الهوائية والنارية والافتراضية، والدعو، والصيد البحري، والهايكنق، والعروض الفلكلورية، وحي طريف، والسفاري، والهجان، والخيال، وتجربة المقناص، إلى جانب ورش العمل المعرفية.

وتمتد التجهيزات إلى سباق الملواح، الذي تجرى منافساته خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر المقبل، ويشهد العام الجاري توسعًا إلى 12 شوطًا، بواقع ستة أشواط لفئة الملاك والهواة، وستة للمحترفين والنخبة، بجوائز تبلغ 723 ألف ريال موزعة على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط.

كما يجري استكمال الترتيبات الخاصة بالبرنامج المعرفي المصاحب للمعرض، الذي يقدم سلسلة من ورش العمل في مجالات الصقارة والموروث والتحنيط والرحلات والمغامرات وتجهيز المركبات والسلامة والإنقاذ، بمشاركة مختصين وأصحاب خبرات، بما يضيف إلى الفعاليات جانبًا معرفيًا وتدريبيًا يتيح للزوار الاستفادة من تجارب الممارسين والمتخصصين.

وتواكب الاستعدادات الميدانية ترتيبات تنظيم حركة الزوار والوصول إلى مقر المعرض، من خلال خدمة النقل الترددي التي تربط ملهم بثلاث نقاط في مدينة الرياض هي غرناطة مول، والرياض بارك، وبوليفارد سيتي. إذ تبدأ رحلات الذهاب عند الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، فيما تبدأ رحلات العودة عند الثالثة عصرًا وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

ويواكب الحدث إعلاميًا برنامج «قرناس» من قلب المعرض، عبر لقاءات وتقارير ميدانية تسلط الضوء على الصقارين والعارضين والضيوف والمتخصصين، وتنقل جانبًا من تفاصيل الفعاليات والتجارب والقصص المرتبطة بعالم الصقارة والصيد.

ويفتح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 أبوابه للزوار يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الحادية عشرة مساءً، خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، تحت شعار تجربة للجميع.