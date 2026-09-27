الدنمارك تكسب ويلز وتحقق الانتصار الأول

حقَّق منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم فوزه الأول في دوري الأمم الأوروبية بتغلُّبه على ضيفه ويلز 2ـ0 ضمن منافسات الجولة الثانية، الأحد.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًّا بين المنتخبين، وفي الثاني تقدَّم منتخب الدنمارك بهدفٍ ذاتي، سجله الويلزي بن دافيز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة «53»، وأضاف جوستاف إيزاكسن الثاني لأصحاب الأرض «66».

وبهذه النتيجة، نال منتخب الدنمارك أول ثلاث نقاطٍ في مشواره بالمجموعة الرابعة للمستوى الأول، ليعوِّض خسارته أمام النرويج في الجولة الأولى. أمَّا منتخب ويلز، فبقي بلا رصيدٍ في ذيل الترتيب بعد خسارته أمام البرتغال، حاملة اللقب، في الجولة الأولى.