تجريبيّا.. سوريا تفرض التعادل على الأردن

فرض المنتخب السوري الأول لكرة القدم، التعادل 1-1، على نظيره الأردني، الأحد، في لقاء تجريبي جمعهما على ملعب الملك عبد الله الثاني الدولي في عمان العاصمة الأردنية، استعدادًا لكأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في الفترة ما ​بين السابع من ​يناير حتى الخامس من فبراير المقبل.

وتمكن المهاجم علوان من منح التقدم للأردن قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة ⁠من زميله عودة الفاخوري ‌وأطلق تسديدة بقدمه ‌اليسرى من خارج ​منطقة الجزاء ‌استقرت في الزاوية اليسرى السفلية للحارس ‌إلياس هدايا.

واستمرت سيطرة الأردن مع بداية الشوط الثاني، لكن تمكن محمود الأسود لاعب سوريا من قيادة هجمة ‌مرتدة وهيأ الكرة لزميله مصطفى الذي استحوذ على الكرة وتوغل ⁠داخل ⁠منطقة الجزاء وسدد من مدى قريب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة «52».

ويلعب الأردن في المجموعة الثانية لكأس آسيا إلى جانب البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان، وتنافس سوريا في المجموعة الثالثة مع إيران والصين وقرغيزستان.