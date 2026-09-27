زيدان: سأغيّر التشكيل.. وأقول للاعبين استمتعوا

أكد زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، إجراء تغييراتٍ على تشكيلته خلال اللقاء أمام بلجيكا، الإثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية بعد غياب كيليان مبابي، قائد «الديوك»، بسبب الإصابة.

واستهلَّ المدرب الفرنسي مشواره مع المنتخب بالفوز على تركيا، الجمعة، بهدفٍ وحيدٍ، سجَّله مبابي، الذي غادر المباراة بعدها متأثِّرًا بإصابةٍ، وعاد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، الذي يسبق المواجهة في بروكسل: «ستكون هناك تغييراتٌ بالتأكيد، وسترون عددها غدًا. كنا نعلم أننا سنخوض أربع مبارياتٍ خلال فترةٍ قصيرةٍ جدًّا، خاصَّةً أمام تركيا وبلجيكا، مع السفر بينهما، لذا من الواضح أننا سنُغيِّر التشكيلة قليلًا».

وتعدُّ مواجهة بلجيكا الثانية لـ «الديوك» من أصل أربعٍ خلال فترة التوقف الدولي، إذ تستضيف إيطاليا، الجمعة، في باريس، ثم تلتقي بلجيكا مجدَّدًا، 5 أكتوبر، على ملعب فرنسا.

وأكد المدرب، أن تركيزه خلال الفترة الجارية ينصبُّ على التعرُّف بصورةٍ أكبر على لاعبيه، ونقل أفكاره إليهم، وقال: «كل شيءٍ مهمٌّ، لكن الأهم هو التعرُّف على بعضنا، والفكرة أن نستعدَّ للمباريات دائمًا بصورةٍ جيدةٍ حتى مع قلة الوقت المتاح للتدريب. يمكننا أيضًا العمل على بعض الأمور عبر الفيديو، وبالطبع نريد الفوز لأننا جميعًا منافسون».

ووصف زيدان مواجهة بلجيكا بالصعبة بعد فوز منافسه على إيطاليا 2ـ0 في روما، الجمعة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى في المستوى الأول، مشيرًا إلى امتلاك المنتخب البلجيكي مجموعةً من اللاعبين البارزين.

وأضاف: «نعلم أننا سنخوض مباراةً صعبةً على المستوى الجماعي، لكن هذا ما أجده مثيرًا للاهتمام. هناك مبارياتٌ كبيرةٌ، وهذا ما تريده عندما تكون تنافسيًّا، وتستمتع بكرة القدم».

وطالب زيدان لاعبيه بالاستمتاع بتمثيل المنتخب الفرنسي، وقال: «كرة القدم تمر بسرعةٍ كبيرةٍ. عمري الآن 54 عامًا، ولم أعد أستطيع اللعب، لذا أقول لهم استمتعوا باللحظة، فالمنتخب الفرنسي شيءٌ جميلٌ جدًّا، وأريدهم أن يعيشوا هذه اللحظات».