بثلاثية كوسوفو.. النمسا تتصدر المجوعة الثالثة

فاز منتخب النمسا الأول لكرة القدم على ضيفه كوسوفو بنتيجة 3-1، الأحد، ليتصدر مجموعته في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله دافيد أفينجروبير بعد مرور «23 » دقيقة، فيما عزز بهدف ثانٍ سجله تشوكوبويكي أدامو في الدقيقة 45+2، وفي الشوط الثاني، اختتم كارني تشوكويميكا الثلاثية للنمسا بهدف «61».

بهذا الفوز يعتلي منتخب النمسا بقيادة مدربه رالف رانجنيك صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني لدوري الأمم برصيد 6 نقاط خلفه كوسوفو بثلاث نقاط في المركز الثاني.