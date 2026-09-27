الأخضر يعيد القحطاني ودونيس يقسم اللاعبين

خاض محمد القحطاني، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي مساء الأحد، بعد تعافيه من وعكة صحية غيّبته عن تدريبي الخميس والجمعة ومواجهة عمان، السبت، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 27».

واستأنف المنتخب السعودي تدريباته بعد فوزه على نظيره العماني 3-0، ووزّع المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس اللاعبين على مجموعتين، الأولى اقتصرت على الأساسيين وأدَّت فقط التمارين الاسترجاعية، والثانية ضمّت باقي اللاعبين وطبقت تمارين تكتيكية متنوعة، تحت إشراف اليوناني سيرافيم أنجيليناس، مساعد المدرب، سبقتها تمارين التمرير وتمارين مصغرة بالكرة.

وشارك القحطاني مع المجموعة الثانية، بعد تعافيه من الوعكة التي غيّبته بعد مباراة الكويت ضمن الجولة الأولى، فيما غاب علاء آل حجي، لاعب الوسط، بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها أمام عمان، حسبما ذكر الاتحاد السعودي للعبة في بيانٍ له