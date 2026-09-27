الجوير يلتحق بتدريبات القادسية

التحق مصعب الجوير، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأحد، بالتدريبات بعد انتهاء إجازته عقب استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشارك في بطولة «خليجي 27».

واستُبعد الجوير من قائمة الأخضر قبل انطلاق مشواره في البطولة الخليجية، التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل، لـ «أسبابٍ انضباطيةٍ»، حسب بيانٍ صادرٍ من الاتحاد السعودي لكرة القدم، 20 سبتمبر الجاري.

وخاض اللاعب كامل الحصة التدريبية التي تركَّزت في بدايتها على النواحي اللياقية، ثم أجرى اللاعبون تدريباتٍ تكتيكيةً عبر محطَّاتٍ متنوعةٍ ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ويعود فريق القادسية إلى أجواء المباريات الرسمية بعد فترة التوقف عندما يحلُّ ضيفًا على الخلود في الرس، 8 أكتوبر، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ثم يحزم حقائبه، ويتوجَّه إلى طشقند، العاصمة الأوزبكية، من أجل ملاقاة باختاكور، 12 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الثانية من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.