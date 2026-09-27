الإمارات تكسر عناد المجموعات.. وتقصي حامل اللقب

كسر المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم عقدةً لازمته خلال آخر ثلاث نسخ من بطولة كأس الخليج بعد بلوغه نصف نهائي «خليجي 27» إثر فوزه 3-0 على نظيره البحريني «حامل اللقب»، الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وحجز المنتخب الإماراتي مقعده في المربع الذهبي من البطولة الخليجية التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل، معوضًا إخفاقه في عبور دور المجموعات في آخر ثلاث نسخ من البطولة.

وكان الظهور الأخير لـ«الأبيض» في الدور نصف النهائي خلال نسخة «خليجي 23» التي بلغ فيها النهائي، وخسره أمام عمان 4-5 بركلات الترجيح وبعدها خاض ثلاث نسخ من دون أن يتمكن من عبور المجموعات، إذ حل ثالثًا مرتين في مجموعته «خليجي 24 و26»، وأخرى في المركز الأخير «خليجي 25».

ويدين المنتخب الإماراتي بنجاحه في تجاوز مرحلة مجموعات «خليجي 27» إلى لاعبيه عثمان كمارا و جويلهيرم بالا وعلي صالح الذين سجلوا الأهداف الثلاثة في مرمى البحرين عند الدقائق 30 و66 و88 من المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط معززًا موقعه في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز الثاني والمتأهل بدوره إلى نصف النهائي قبل مباراتهما المرتقبة لحسم الصدارة، الأربعاء المقبل.

في المقابل، خسر المنتخب البحريني فرصة الدفاع عن اللقب بخروجه المبكر من البطولة بعد أن تكبد الخسارة الثانية تواليًا.