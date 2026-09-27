سافيتش أمام هولندا

كأس الخليج.. الأخضر يخشى سيناريو البدايات القوية

كأس الخليج.. الأخضر يخشى سيناريو البدايات القوية

كما ذكرت «الرياضية».. الأخضر يغير 5 لاعبين

كما ذكرت «الرياضية».. الأخضر يغير 5 لاعبين