تجريبيّا.. الخليج يخسر أمام هجر

خسر فريق الخليج الأول لكرة القدم أمام نظيره هجر «درجة أولى» 0ـ1 في المباراة التجريبية التي جرت على ملعبه في سيهات، الأحد ضمن التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية.

وأحرز هجر الهدف الوحيد في اللقاء عن طريقه لاعبه التونسي وضاح الزايدي عند الدقيقة 30.

وعمد البرتغالي جوزيه مدرب الخليج، وعبد الله الجنوبي مدرب هجر إلى منح الفرصة إلى أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة من أجل الوقوف على جاهزيتهم.

ويخوض الخليج مواجهة تجريبية ثانية أمام العدالة «درجة أولى» 4 أكتوبر المقبل ضمن التحضيرات لمواجهة الاتفاق في 10 من الشهر المقبل ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الخلجاوي المركز الـ13 برصيد 5 نقاط جمعها من 5 تعادلات مقابل خسارتين خلال 7 جولات.