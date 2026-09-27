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الأهلي يعود

2026.09.27 | 11:53 pm
عاود لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباتهم على ملعب النادي، الأحد، بعد اجازةٍ استمرَّت أسبوعًا تزامنًا مع فترة التوقف الجارية (المركز الإعلامي - الأهلي)
الأهلي يعود

الأهلي يعود

الأهلي يعود

الأهلي يعود

الأهلي يعود