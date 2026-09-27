الأهلي يعود

عاود لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباتهم على ملعب النادي، الأحد، بعد اجازةٍ استمرَّت أسبوعًا تزامنًا مع فترة التوقف الجارية (المركز الإعلامي - الأهلي)