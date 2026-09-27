مقال اليوم من تغريدات «إكس» في الأيام الماضية، كأس الخليج فرضت نفسها على اهتمامات المغردين، والأخضر السعودي هذه المرة ومن فوزين يقول إن الكأس لن تفلت منه هذه المرة، فوزه على عمان بثلاثة أراح مشجعيه، لكن الطريق في كل حال لن تكون سهلة. في «إكس» تغريدات لا تطمئن حول الحرب الروسية الأوكرانية، الكل يعلم أن هذه الحرب إن لم تتوقف ستتوسع، وبصراحة العالم «مو ناقص» لا حرب نفسية ولا عالمية، صحيفة الشرق الأوسط غردت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال «إن بلاده لا تنوي خوض حرب مع أوروبا، لكنه حذّر من أنه في حال تعرض روسيا لهجوم فإن الحرب ستكون قصيرة جدًا» المقصود يا جماعة أن روسيا سوف تستخدم السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم. أذكر حديث لبوتين قال فيه إن الجميع سيخسر في إشارة لحرب نووية ستقضي على المتحاربين. جميعنا نعرف كيف بدأت هذه الحرب، لكن لا أحد يعرف كيف ستنتهي. قرأت تغريدة لناصر الصرامي كنت بحاجة لها، لأني بدأت أشعر بتقدمي في السن، مع أن الذي في داخلي ما زال صغيرًا، ربما هذا التناقض هو من يتسبب لي بارتباك حينما أنتبه للعمر الذي وصلت إليه، غرّد ناصر: «لا تدع العجوز يدخل، قالها كلينت إستوود حين سئل عن سر نشاطه وهو في الثمانينات، ورددها مورغان فورمان وهو يقترب من الـ 90 عامًا. الشيخوخة لا تأتي فجأة، بل تطرق الباب بهدوء: حين تتوقف عن التعلم، حين تكف عن الدهشة، حين تقول فات الأوان» نسي أخي ناصر أن يضيف: وحين تكون مفلسًا، فالمال هو أكبر منشط للجسد والروح. من حساب «اقرأ» هذا الاقتباس لدان كوري عن أكبر مهارة تجعل المرء منجزًا: «أعظم مهارة يمكن للمرء تطويرها هي تقليل الفجوة الزمنية بين الفكرة وتنفيذها». قوة النكتة في نهايتها الصادمة، غالب غرّد بهذه النكتة: «سألوا حكيمًا: من أغنى الناس؟ فقال: إيلون ماسك» بالمناسبة.. قرأت أن ماسك قال في حواره الأخير أن البشر مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات «شركة ماسك تصنع روبوتات» ستجعل الجميع أغنياء، بل لا حاجة للمال لأن المال سيفقد أهميته! يبدو أن ماسك هو من فقد من منطقيته! أحمد العساف غرّد بنصيحة للمتزوجين، وأنا مجرد ناقل: «عزيزي المتزوج: إذا تزوجت وحده راح تتهاوش معاك، وإذا تزوجت أربع راح يتهاوشون عليك. فكر فيها يالحبيب والقرار لك». أخيرًا هذه التغريدة من علي نجم: «عزيزتي الدنيا كفاية علينا دروس، متى وقت الفلوس؟».