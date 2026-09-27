مان سيتي.. القانون

في صناعة الرياضة الحديثة، لم يعد المال مجرد وسيلة لشراء اللاعبين، بل أصبح أحد أهم عناصر صناعة المنافسة وبناء القيمة الاقتصادية للأندية. ولهذا فإن قضية مانشستر سيتي، التي عادت إلى الواجهة من جديد، تتجاوز كونها قضية قانونية بين نادٍ والدوري الإنجليزي، لتطرح سؤالًا اقتصاديًا مهمًا حول حدود الاستثمار الرياضي، وعدالة المنافسة، وتأثير مخالفة اللوائح المالية على السوق بأكمله.

التطور الأخير في القضية بالغ الأهمية، إذ أفادت تقارير بأن اللجنة المستقلة خلصت إلى ثبوت 114 مخالفة من أصل 115 مخالفة وجهها الدوري الإنجليزي للنادي، في قضية امتدت لأعوام، وتعلقت بالمعلومات المالية والإيرادات والرعايات ومدفوعات اللاعبين والمدربين وقواعد الاستدامة المالية، إضافة إلى عدم التعاون مع التحقيق. وفي المقابل، لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة، ولم تُحسم العقوبات النهائية بعد، مع حق النادي في الاستئناف.

لكن بعيدًا عن تفاصيل العقوبة، فإن الأهم من وجهة نظري هو الجانب الاقتصادي للقضية. فالمخالفة المالية في نادٍ بحجم مانشستر سيتي لا يمكن النظر إليها بوصفها مجرد خطأ في الحسابات أو مسألة إدارية داخلية، لأن المال في كرة القدم يتحول بسرعة إلى قوة رياضية وتجارية. عندما ترتفع قدرة النادي المالية، ترتفع قدرته على استقطاب اللاعبين، وتطوير الفريق، وتحقيق البطولات، ثم تتحول النجاحات الرياضية إلى زيادة في الجماهير والرعايات والمنتجات والحقوق التجارية وقيمة العلامة التجارية، لتعود هذه الإيرادات مرة أخرى إلى النادي وتمنحه قدرة أكبر على الاستثمار.

هذه الدورة الاقتصادية هي التي تجعل الالتزام بالقواعد المالية مهمًا إلى هذه الدرجة. فإذا حصل نادٍ على قدرة مالية إضافية نتيجة مخالفة اللوائح، فإن الأثر لا يتوقف عند الأموال التي دخلت خزائنه، بل يمكن أن يمتد إلى سوق اللاعبين، وقيمة العقود، وأسعار الانتقالات، وحجم الرواتب، وقيمة الرعايات، وحتى فرص الأندية المنافسة في تحقيق النجاح. بمعنى آخر، فإن أي أفضلية مالية غير مشروعة يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى أفضلية رياضية، ثم إلى أفضلية تجارية، ثم إلى قيمة اقتصادية متراكمة.

وهنا تحديدًا تكمن حساسية قضية مانشستر سيتي. فالمنافسة في كرة القدم لم تعد تسعين دقيقة داخل الملعب، وإنما أصبحت منافسة بين نماذج استثمارية متكاملة. النادي الذي يمتلك إيرادات حقيقية يستطيع أن يستثمر أكثر، ومن يستثمر أكثر بطريقة صحيحة يستطيع أن يحقق نتائج أفضل، والنتائج الأفضل تمنحه إيرادات أكبر. ولذلك وضعت اللوائح المالية حتى لا تتحول المنافسة إلى سباق مفتوح بين الملاك حول من يستطيع ضخ الأموال أو تقديم إيرادات لا تعكس القيمة الحقيقية للنشاط التجاري.

ومن المهم هنا التأكيد على أن المشكلة ليست في الاستثمار الكبير، ولا في وجود ملاك قادرين على ضخ مئات الملايين في أنديتهم. على العكس، صناعة الرياضة تحتاج إلى رأس المال، وتحتاج إلى المستثمر الذي يبني المنشآت، ويطور الأكاديميات، ويستثمر في اللاعبين، ويخلق مصادر جديدة للدخل. المشكلة تبدأ عندما يصبح رأس المال قادرًا على تجاوز القواعد التي يفترض أن تطبق على الجميع.

فالاستثمار الرياضي الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما بقدرة النادي على تحويل هذه الأموال إلى قيمة اقتصادية مستدامة من خلال إيرادات حقيقية، ورعايات حقيقية، وأصول حقيقية، وجمهور حقيقي، ومنتجات وحقوق تجارية قادرة على تحقيق عوائد في السوق.

ومن هذه الزاوية، فإن قضية مانشستر سيتي تقدم درسًا مهمًا لصناعة الرياضة العالمية: قوة النادي الاقتصادية لا تمنحه حصانة من القانون، وقوة المستثمر لا تعني أن القواعد تصبح قابلة للتفاوض. بل إن النادي كلما أصبح أكبر وأكثر تأثيرًا، أصبحت الحاجة إلى الحوكمة والشفافية والانضباط المالي أكبر.

والقضية في النهاية ليست مانشستر سيتي وحده. إنها تتعلق بمستقبل الاستثمار في كرة القدم. فإذا كانت الأندية التي تلتزم بالقواعد مطالبة ببناء إيراداتها بصورة صحيحة، فمن غير العادل اقتصاديًا أن تحصل أندية أخرى على أفضلية نتيجة تجاوز تلك القواعد. لأن ذلك يعاقب المستثمر المنضبط قبل أن يعاقب النادي المخالف، ويخلق بيئة يصبح فيها الالتزام بالنظام عبئًا على من يلتزم به.

ولهذا فإن أهمية القضية لا تكمن فقط في العقوبة التي قد تصدر، وإنما في الرسالة التي ستصل إلى المستثمرين والأندية والأسواق الرياضية. الرسالة يجب أن تكون واضحة: نريد أموالًا أكثر في الرياضة، ولكن نريدها داخل القانون، نريد استثمارات أكبر، ولكن نريدها أن تصنع قيمة حقيقية، ونريد منافسة قوية، ولكن وفق القواعد نفسها.

فالرياضة لا يمكن أن تتحول إلى صناعة اقتصادية مستدامة إذا أصبحت اللوائح المالية مجرد حدود يمكن تجاوزها، ثم تسوية آثارها لاحقًا. المستثمر يبحث عن سوق مستقر وقواعد واضحة وتنافس عادل، وهذه العناصر هي التي تمنح الاستثمار الرياضي قيمته الحقيقية على المدى الطويل.

في النهاية، لا أحد ضد المال في كرة القدم، ولا أحد ضد الاستثمار الكبير، ولا أحد ضد أن تصبح الأندية مؤسسات اقتصادية ضخمة. لكن هناك فرقًا بين استخدام رأس المال لصناعة التفوق، واستخدامه بطريقة تتجاوز القواعد التي تحكم التفوق.

وهنا يصبح القانون جزءًا من الاقتصاد، وليس عائقًا أمامه، لأن عدالة المنافسة ليست فقط مسألة رياضية، بل هي أيضًا شرط أساسي لحماية قيمة السوق وثقة المستثمرين واستدامة صناعة الرياضة.

فالاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بما تستطيع أن تنفقه، وإنما بما تستطيع أن تبنيه داخل القانون.