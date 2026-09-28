حضور دبلوماسي في «خليجي 27»

حضر ممثّلو البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة في كأس الخليج العربي الـ 27 مباريات منتخبات بلدانهم، على ملعبي مدينتي الملك عبد الله والأمير عبد الله الفيصل الرياضيتين، بدعوةٍ من شركة «الديار العربية»، الراعي الرسمي للبطولة.

وتأتي الخطوة في إطار مبادرة دبلوماسية رياضية تنفذها الشركة على هامش «خليجي 27»، لتعزيز التواصل مع ممثلي الدول المشاركة وتجسيد البعد الاجتماعي والثقافي الذي تتجاوز به الرياضة حدود المنافسة في الملعب.

وعاش ممثلو البعثات الدبلوماسية تجربة حضور المباريات ومتابعة منتخبات بلدانهم، وسط أجواء جماهيرية.

وتستمر بطولة «خليجي 27»، التي انطلقت الأربعاء، حتى 6 أكتوبر المقبل، وتتوزع منتخباتها الثمانية على مجموعتين، تضم الأولى «الأخضر» السعودي والعراق وعمان والكويت، والثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن.