الرئيسية / الصورة .. قصة

كلوب غاضب

2026.09.27 | 11:48 pm
أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، غضبه عقب الخسارة أمام اليونان 0ـ1، واستمرار تعثر منتخبه للمباراة الثانية تواليًا في دوري الأمم الأوروبية (وكالات) كلوب غاضب

كلوب غاضب

كلوب غاضب

كلوب غاضب

كلوب غاضب

كلوب غاضب