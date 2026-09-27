أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، غضبه عقب الخسارة أمام اليونان 0ـ1، واستمرار تعثر منتخبه للمباراة الثانية تواليًا في دوري الأمم الأوروبية (وكالات)