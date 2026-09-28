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حسرة ألمانية

2026.09.28 | 12:22 am
خيّمت الحسرة على لاعبي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم عقب الخسارة أمام اليونان 0ـ1، واستمرار التعثر للمباراة الثانية تواليًا في دوري الأمم الأوروبية. (وكالات) حسرة ألمانية

حسرة ألمانية

حسرة ألمانية

حسرة ألمانية

حسرة ألمانية

حسرة ألمانية